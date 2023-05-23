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Сегодня, 15:30

Кобелев: «Любая тренерская работа — это опыт»

Алина Савинова
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Бывший главный тренер «Динамо» Андрей Кобелев высказался о тренерской работе.

«Да, есть РПЛ, есть Футбольная национальная лига, есть детские школы. Работа тренера не делится на дивизионы, у каждого свой путь. У кого-то путь в РПЛ. Везде надо брать быка за рога и качественно выполнять свои обязанности. Почему некоторые тренеры чаще других вылетают из РПЛ? В футболе такое случается, кто-то становится чемпионом, кому-то нужна перестройка, чтобы команда могла бороться за более высокие места. Любая работа — это опыт. Если команда вылетает из РПЛ, есть шанс сделать ее лучше», — цитирует специалиста Legalbet.

Кобелев тренировал «Крылья Советов», а также «Динамо», которое под его руководством стало бронзовым призером чемпионата России 2008 года.

Источник: https://legalbet.ru/news/kobelev-rabota-trenera-ne-delitsya-na-divizioni-u/
Футбол
РПЛ
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