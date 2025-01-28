Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Премьер-лига (РПЛ). Новости
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 15:25

Кобелев положительно относится к Зимнему кубку РПЛ: «У всех будет шанс получить игровую практику»

Telegram Дзен

Бывший главный тренер «Динамо» Андрей Кобелев в разговоре с «СЭ» поделился ожиданиями от Winline Зимнего кубка РПЛ.

«Сыграть такой турнир намного лучше, чем искать себе соперников, несоответствующих уровню нашим клубам. Важно, что этот турнир товарищеский, и на нем многие футболисты могут сыграть: кто по 45, 60, а кто и больше минут. Главное, что у всех будет шанс получить игровую практику, так что такие соревнования идут на пользу и футболистам, и тренерскому штабу», — сказал Кобелев «СЭ».

Матчи пройдут в Абу-Даби (ОАЭ) с 30 января по 7 февраля. В группе 1 сыграют «Спартак», «Краснодар» и «Динамо», в группе 2 — «Зенит», ЦСКА и «Ростов».

Победителем зимнего турнира РПЛ в 2023 и 2024 годах становился «Спартак».

Денис Сафронов

РПЛ
ФК Динамо (Москва)
ФК Зенит
ФК Краснодар
ФК Ростов
ФК Спартак (Москва)
ФК ЦСКА (Москва)
Читайте также
Премьер-министр Сербии Вучевич подал в отставку на фоне протестов
Капитан «Вашингтона» Овечкин оценил игру команды в атаке
Гимнастке Лале Крамаренко по ошибке удалили здоровый мениск
Франция намерена передать Украине истребители Mirage к концу марта
Насколько высока угроза торговой войны США, Евросоюза и Китая. Разбор
Станкович продолжает чистку состава, поставлена задача выиграть первый трофей. Что происходит в «Спартаке»
Популярное видео
«Лацио» — «Реал Сосьедад»: Лига Европы, 7-й тур, видеообзор матча
«Манчестер Юнайтед» — «Рейнджерс»: Лига Европы, 7-й тур, видеообзор матча
«Хоффенхайм» — «Тоттенхэм»: Лига Европы, 7-й тур, видеообзор матча
«Селтик» — «Янг Бойз»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Спарта» — «Интер»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Милан» — «Жирона»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Реал» — «Зальцбург»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Шахтер» — «Брест»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Фейеноорд» — «Бавария»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«ПСЖ» — «Манчестер Сити»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Лейпциг» — «Спортинг»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Динамо» (Загреб): Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Слован» — «Штутгарт»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Болонья» — «Боруссия»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Бенфика» — «Барселона»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Црвена Звезда» — ПСВ: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Брюгге» — «Ювентус»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Атлетико» — «Байер»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Ливерпуль» — «Лилль»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Аталанта» — «Штурм»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Монако» — «Астон Вилла»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Челси» — «Шэмрок Роверс»: видеообзор матча
«Астана» — «Челси»: Лига конференций, 5-й тур, видеообзор матча
«Рома» — «Брага»: Лига Европы, 6-й тур, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Тоттенхэм»: Лига Европы, 6-й тур, видеообзор матча
«Буде-Глимт» — «Бешикташ»: Лига Европы, 6-й тур, видеообзор матча
Материалы сюжета РПЛ, зимняя пауза: главные материалы о трансферах, матчах и сборах клубов
Точилин о Зимнем кубке РПЛ: «Благодаря таким турнирам, у тебя не болит голова от мыслей, что нужно искать соперников»
Точилин хотел бы увидеть Сильянова в «Динамо»: «Такой игрок явно не помешал бы»
Рахмоналиев переходит из «Рубина «в «Сабах» на правах аренды
Травма Караваева — самое большое испытание в его карьере. Он должен справиться!
Карпицкий прибыл в расположение «Крыльев Советов» на сбор в Турции
«Зенит» подписал Энрике, продал Клаудиньо и отпустит Вендела, зачистка в «Спартаке». Онлайн-таблица трансферов РПЛ
Популярные
Сегодня
Вчера
Неделя