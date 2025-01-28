Кобелев положительно относится к Зимнему кубку РПЛ: «У всех будет шанс получить игровую практику»

Бывший главный тренер «Динамо» Андрей Кобелев в разговоре с «СЭ» поделился ожиданиями от Winline Зимнего кубка РПЛ.

«Сыграть такой турнир намного лучше, чем искать себе соперников, несоответствующих уровню нашим клубам. Важно, что этот турнир товарищеский, и на нем многие футболисты могут сыграть: кто по 45, 60, а кто и больше минут. Главное, что у всех будет шанс получить игровую практику, так что такие соревнования идут на пользу и футболистам, и тренерскому штабу», — сказал Кобелев «СЭ».

Матчи пройдут в Абу-Даби (ОАЭ) с 30 января по 7 февраля. В группе 1 сыграют «Спартак», «Краснодар» и «Динамо», в группе 2 — «Зенит», ЦСКА и «Ростов».

Победителем зимнего турнира РПЛ в 2023 и 2024 годах становился «Спартак».

Денис Сафронов