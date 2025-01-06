Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Премьер-лига (РПЛ). Новости
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 22:08

Кобелев пожелал московскому «Динамо» выиграть чемпионат России в 2025 году

Алина Савинова
Telegram Дзен

Бывший главный тренер «Динамо» Андрей Кобелев рассказал, что хотел бы пожелать московской команде в 2025 году.

«Хороший вопрос. По сути наш чемпионат состоит из двух отрезков, между которыми есть большая пауза. Так что весной начнется следующий отрезок чемпионата. Болельщикам я пожелаю здоровья и мирного неба над головой, а «Динамо» пожелаю выиграть чемпионат или хотя бы Кубок и удачно провести следующий сезон», — цитирует Кобелева Metaratings.ru.

После 18 туров «Динамо» с 35 очками занимает четвертое место в турнирной таблице РПЛ. Лидирует «Краснодар» (39), на второй позиции располагается «Зенит» (39), на третьей — «Спартак» (37).

Источник: Metaratings.ru.
1
Футбол
РПЛ
ФК Динамо (Москва)
Читайте также
Хоккеисты «Нефтехимика» и «Сибири» устроили массовую драку в матче КХЛ
Эксперт рассказал о введении трех диапазонов потребления электричества
Медведев раскритиковал заявление Зеленского о презрении к русскому народу
СК возбудил уголовное дело по факту избиения гимнасток тренером во Владимире
800-я победа СКА, восхищенный Ротенберг и потухший ЦСКА. Что произошло в КХЛ 5 января
Алиев заявил о требовании Баку наказать виновных в крушении самолета AZAL в Казахстане
Материалы сюжета РПЛ, зимняя пауза: главные материалы о трансферах, матчах и сборах клубов
Источник: «Трабзонспор» и «Брест» хотят заполучить Сако из «Ростова»
Медведев: «Вендел вернется в «Зенит» вовремя. Goal забил в свои ворота»
Goal: Вендел не хочет возвращаться в «Зенит» после отпуска
Крачковский проведет вторую часть сезона в аренде в «Туране»
Мостовой: «Соболев может выстрелить во второй части сезона, глупо его травить»
Президент махачкалинского «Динамо»: «Можем сыграть со «Славией», уточним про последствия за невыход на поле»
Сегодня
Вчера
Неделя