Кобелев прокомментировал доминирование «Зенита» в РПЛ

Российский тренер Андрей Кобелев прокомментировал доминирование «Зенита» в РПЛ.

«Чтобы конкурировать с «Зенитом» в первую очередь нужно обращать внимание на платежку. Никто не может себе позволить купить Малкома за такие деньги. Когда смотришь на платежки, то сразу становится понятно, кто будет чемпионом. Это доминирование продлится долго, остальным нужно налаживать трансферную политику по всем фронтам. Это касается не только «Динамо», но и другие клубам, которые хотят когда-то конкурировать с «Зенитом». Но если из Питера убрать пару иностранцев, то будет большой вопрос, станет ли «Зенит» чемпионом», — приводит слова Кобелева Sport24.

«Зенит» за четыре тура до конца сезона стал чемпионом России. В минувшем туре питерцы обыграли «Спартака» (2:3).