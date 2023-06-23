Кобелев прокомментировал назначение Лички главным тренером «Динамо»

Бывший футболист и тренер московского «Динамо» Андрей Кобелев прокомментировал назначение Марцела Лички главным тренером бело-голубых.

«Получится ли у Лички с «Динамо»? Это вопрос к руководству клуба: от «Динамо» мы пока ничего не услышали. Во-первых, почему Личка? Во-вторых, какие перед ним стоят задачи? И, исходя из этого, можно будет уже анализировать. А на сегодняшний день руководство должно сказать слова, которые ждут все болельщики команды», — приводит слова Кобелева «Чемпионат».

22 июня «Динамо» объявило о назначении Лички новым главным тренером клуба. В «Оренбурге» чешского специалиста заменит Иржи Ярошик.

В прошедшем сезоне «Оренбург» с 46 очками занял седьмое место в РПЛ. «Динамо» с 45 баллами финишировало на девятой строчке.