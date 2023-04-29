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Кобелев — о стычке между Шуниным и Скопинцевым: «Все эмоции необходимо решать в раздевалке»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Известный российский специалист Андрей Кобелев прокомментировал поражение «Динамо» от «Факела» (0:2) в матче 25-го тура чемпионата России.

«Было понятно, что «Динамо» тяжело войти в тройку по итогам чемпионата. «Факел» борется за выживание, они играют от ножа, каждый матч для них как последний. Ничего удивительного в их победе нет. Было много борьбы, воронежцы играли очень плотно в обороне, не дали «бело-голубым» чувствовать себя спокойно возле штрафной.

Эпизод между Шуниным и Скопинцевым? Чтобы определить такой момент, нужно быть в команде. Все эмоции необходимо решать в раздевалке, недопустимо друг другу предъявлять претензии с рукоприкладством.

Во время пенальти была рука. В матче со «Спартаком» Даса необоснованно держал Зобнина, когда это не имело смысла. Сегодняшняя рука — выше моего понимания, не было нападающего, зачем Кутицкий играл рукой? Но она была, причем там даже соперников не было», — цитирует Metaratings.ru Кобелева.

В концовке встречи голкипер бело-голубых Антон Шунин накричал на защитника команды Дмитрия Скопинцева.

Источник: https://metaratings.ru/news/kobelev-penalti-za-ruku-kutickogo-vyshe-moego-ponimaniya-tam-dazhe-sopernikov-ne-bylo-246994/
Антон Шунин
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