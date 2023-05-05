Кобелев: «Это не я из «Динамо» ушел, это меня «ушли»

Бывший главный тренер московского «Динамо» Андрей Кобелев отметил, что не слышал о возможном назначении Александра Кержакова на пост главного тренера «Динамо».

«Я всю жизнь провел в «Динамо». Это не я оттуда ушел, это меня «ушли». Свою работу там я сейчас не анализирую, этим занимаются средства массовой информации. Как ко мне относятся — смотрите сами. Про возможное назначение Кержакова на пост наставника «Динамо» я слышу впервые. А как я могу к этому относиться? Когда это назначение произойдет, тогда и поговорим», — цитирует «Евро-Футбол.Ру» Кобелева.

Кобелев работал тренером в «Динамо» с 2004 по 2010 год, а также в сезоне-2015/16.