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Кобелев: «Зениту» нужно избавиться от балласта. Многие трансферы — в никуда»

Виталий Айрапетов
Корреспондент
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Бывший полузащитник «Зенита» Андрей Кобелев в интервью «СЭ» высказался относительно трансферной политики клуба.

— Мы сейчас наблюдаем закат «Зенита»?

— Мы-то с вами не самые умные (смеется). Если мы со стороны это видим, то, наверное, внутри клуба все все понимают, больше знают. Думаю, зимой клубу надо принимать определенные решения.

— Какие?

— Необходимо избавиться от балласта. Многие трансферы — в никуда! Люди, получающие деньги, премиальные, протирают штаны на лавке. «Зениту» нужны качественные новички.

В летнее трансферное окно 2024 года петербургский клуб сделал приобретения игроков на общую сумму 42,86 миллиона евро. В их числе — нападающий Александр Соболев (10 миллионов евро), на счету которого нет ни одного результативного действия в 12 матчах чемпионата.

Полузащитник &laquo;Зенита&raquo; Клаудиньо в&nbsp;матче против &laquo;Акрона&raquo; (1:2). «Вендел и Клаудиньо отбывают номер! В РПЛ нет защитника, который может закрыть Дзюбу». Кобелев о поражении «Зенита»

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Андрей Кобелев (футбол)
ФК Зенит
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