Кобелев: «Зениту» нужно избавиться от балласта. Многие трансферы — в никуда»

Бывший полузащитник «Зенита» Андрей Кобелев в интервью «СЭ» высказался относительно трансферной политики клуба.

— Мы сейчас наблюдаем закат «Зенита»?

— Мы-то с вами не самые умные (смеется). Если мы со стороны это видим, то, наверное, внутри клуба все все понимают, больше знают. Думаю, зимой клубу надо принимать определенные решения.

— Какие?

— Необходимо избавиться от балласта. Многие трансферы — в никуда! Люди, получающие деньги, премиальные, протирают штаны на лавке. «Зениту» нужны качественные новички.

В летнее трансферное окно 2024 года петербургский клуб сделал приобретения игроков на общую сумму 42,86 миллиона евро. В их числе — нападающий Александр Соболев (10 миллионов евро), на счету которого нет ни одного результативного действия в 12 матчах чемпионата.