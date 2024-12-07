Кобелев: «Когда Дивеева и Осипенко называют лучшими защитниками РПЛ, у меня волосы дыбом встают!»

Сегодня, 21:45
Бывший полузащитник «Зенита» Андрей Кобелев в интервью «СЭ» высказал мнение об игре нападающего «Акрона» Артема Дзюбы.
В матче 18-го тура РПЛ против «Зенита» (2:1) россиянин забил победный мяч.
— Дзюба опять всем все доказал?
— До сих пор считаю Дзюбу одним из лучших наших нападающих. Из тех, кто сегодня играет.
— Вот как?
— Да. Во-первых, он выигрывает всю борьбу вверху. Даже когда стоит! Цепляется практически за каждый мяч. К нему ни один защитник не может подобраться. О чем это говорит?
— О чем?
— Во-первых, Дзюба в порядке. А во-вторых, в РПЛ просто нет центральных защитников (и наших, и иностранцев), которые могут закрыть 36-летнего Дзюбу. И это проблема! Понимаете? Человек мало двигается. Но нет защитника, который способен его переиграть. Ни в одной команде РПЛ. Для меня это нонсенс.
— Это говорит об уровне РПЛ?
— Конечно! Мне говорят, что Дивеев и Осипенко — лучшая пара наших защитников. Так у меня волосы дыбом встают после услышанного!
Дзюба является лучшим бомбардиром в истории чемпионата России, на его счету 163 гола.