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Кобелев: «Когда Дивеева и Осипенко называют лучшими защитниками РПЛ, у меня волосы дыбом встают!»

Виталий Айрапетов
Корреспондент
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Бывший полузащитник «Зенита» Андрей Кобелев в интервью «СЭ» высказал мнение об игре нападающего «Акрона» Артема Дзюбы.

В матче 18-го тура РПЛ против «Зенита» (2:1) россиянин забил победный мяч.

— Дзюба опять всем все доказал?

— До сих пор считаю Дзюбу одним из лучших наших нападающих. Из тех, кто сегодня играет.

— Вот как?

— Да. Во-первых, он выигрывает всю борьбу вверху. Даже когда стоит! Цепляется практически за каждый мяч. К нему ни один защитник не может подобраться. О чем это говорит?

— О чем?

— Во-первых, Дзюба в порядке. А во-вторых, в РПЛ просто нет центральных защитников (и наших, и иностранцев), которые могут закрыть 36-летнего Дзюбу. И это проблема! Понимаете? Человек мало двигается. Но нет защитника, который способен его переиграть. Ни в одной команде РПЛ. Для меня это нонсенс.

— Это говорит об уровне РПЛ?

— Конечно! Мне говорят, что Дивеев и Осипенко — лучшая пара наших защитников. Так у меня волосы дыбом встают после услышанного!

Дзюба является лучшим бомбардиром в истории чемпионата России, на его счету 163 гола.

Полузащитник &laquo;Зенита&raquo; Клаудиньо в&nbsp;матче против &laquo;Акрона&raquo; (1:2). «Вендел и Клаудиньо отбывают номер! В РПЛ нет защитника, который может закрыть Дзюбу». Кобелев о поражении «Зенита»

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Андрей Кобелев (футбол)
Артем Дзюба
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