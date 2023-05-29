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Сегодня, 10:25

Кобелев: «Если руководители «Динамо» хоть что-то понимают в футболе, то они сразу же должны были назначить нового тренера»

Константин Белов
Корреспондент
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Бывший главный тренер «Динамо» Андрей Кобелев в разговоре с корреспондентом «СЭ» прокомментировал решение руководство клуба назначить нового специалиста перед началом летних сборов команды.

Ранее председатель правления «Динамо» Дмитрий Гафин заявил, что клуб объявит о новом главном тренере в промежутке между окончанием сезона и началом сборов.

«Увольнение и назначение нового тренера — это серьезный вопрос. Когда руководство принимает решение убрать тренера, то у них должен быть план А и план Б. Если они сразу не назначают тренера, то хотят это сделать перед началом следующего сезона. Но если руководители хоть что-то понимают в футболе, то они сразу же должны были назначить нового главного тренера, который повел бы команду в следующем году. Новый специалист мог бы за несколько матчей посмотреть игроков, понять кто ему нужен, предложить руководству трансферы на выход и на вход. А так получается, что у нового тренера «Динамо» будет только месяц на знакомство с командой, покупку и продажу игроков. Боюсь, что при таком подходе «Динамо» выйдет в новом сезоне недостаточно укомплектованным», — сказал Кобелев «СЭ».

«Динамо» в мае объявило об увольнении Славиши Йовановича. До конца сезона исполняющим обязанности главного тренера стал Павел Алпатов.

После поражения от «Локомотива» в 29-м туре бело-голубые с 45 очками занимают седьмое место в РПЛ.

Андрей Кобелев (футбол)
ФК Динамо (Москва)
Славиша Йоканович
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