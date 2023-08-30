Кобелев считает, что «Динамо» нужен хороший центральный защитник

Бывший главный тренер московского «Динамо» Андрей Кобелев заявил, что бело-голубые нуждаются в покупке центрального защитника.

«Нужно ли «Динамо» усиление в центр обороны? Еще трансферное окно не завершилось. Мы видим, что подписали Хорхе Карраскаля на замену Арсену Захаряну, подписали опорного полузащитника. Говорят, что уезжает Саба Сазонов. Наверное, руководство держит в голове покупку центрального защитника. «Динамо» необходим хороший защитник. Возможно ли найти усиление обороны на внутреннем рынке? Нет, на внутреннем не найдешь», — приводит слова Кобелева Legalbet.

После шести туров «Динамо» занимает пятую строчку в турнирной таблице РПЛ, набрав 11 очков. Лидирует — «Краснодар» (14 очков).