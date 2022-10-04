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Сегодня, 15:42

Кобелев считает, что «Динамо» нужно было продать раньше Моро, Шиманьски и Бальбуэну

Бывший главный тренер «Динамо» Андрей Кобелев прокомментировал текущие результаты московской команды.

«Терять основных игроков в преддверии и начале чемпионата — это огромная проблема. Это недоработка спортивной команды «Динамо». Если бы была возможность продать Моро, Шиманьски, Бальбуэну раньше, то это нужно было делать. Весеннюю часть прошлого сезона «Динамо» провалило в том числе из-за неопределенности иностранцев», — приводит слова Кобелева Sport24.

Команда Славиши Йокановича не побеждает на протяжении трех матчей. 17 сентября динамовцы проиграли «Зениту» (0:2) в РПЛ, 28 сентября уступили «Оренбургу» (2:2, 2-3 — по пен.) и оказались слабее «Ахмата» (1:2) в чемпионате России 2 октября.

«Динамо» занимает 8-е место в РПЛ с 16 очками после 11 туров.

08.10.2022 | ЦСКА — Динамо
Источник: https://sport24.ru/news/football/2022-10-04-kobelev-dinamo-nuzhno-bylo-ranshe-prodat-moro-shimanski-i-balbuenu
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