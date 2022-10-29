Кобелев считает, что «Химки» показали отвратительную игру в обороне

Бывший футболист и тренер «Динамо» Андрей Кобелев прокомментировал победу над «Химками» (6:1) в рамках 15-тура РПЛ.

«Динамо» совершенно заслуженно победило. Полностью переиграло «Химки». Забили шесть, могли забить ещё столько же. А «Химки», с моей точки зрения, отвратительно сыграли в обороне. Даже если бы забили в первом тайме один-два мяча, все равно бы проиграли. Так, как играли «Химки» в обороне — играть нельзя. Закономерный результат, «Динамо» имело огромное преимущество. Сможет ли что-то помочь «Химкам» — вопрос риторический. Футбол состоит из сюрпризов, ожиданий и сложных моментов. Сейчас понятно, что футболисты и тренерский штаб вместе должны найти какое-то решение. С другой стороны, осталось две игры — и будет большой перерыв. Учитывая, что четыре-пять команд в конце турнирной таблицы находятся в трех-четырех очках друг от друга, то «Химки» представляются мне небезнадежными в Премьер-лиге", — приводит слова КобелеваMetaratings.ru.

«Химки» продлили серию без побед до 15 матчей. Команда занимает 15-е место в турнирной таблице РПЛ (9 очков).