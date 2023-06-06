Кобелев: «Не надо переделывать формат РПЛ, нужно создать Кубок Лиги с хорошим денежным фондом»

Бывший главный тренер «Динамо» Андрей Кобелев высказался по поводу изменения формата РПЛ.

«Какой смысл переделывать формат РПЛ? Вообще это сложный вопрос. Мы и так уже достаточно часто меняем форматы наших соревнований. Каждый год какие-то изменения. Важна стабильность. Новый формат Кубка России показывает, что спортивная составляющая пропала. Игр стало больше, но одна команда может один раз вылететь и все равно выиграть кубок. Если говорить о плей-офф в РПЛ, то, например, одна команда выиграла регулярный чемпионат, а в играх на вылет она займет только второе место. Не надо дергаться. Чтобы было больше игр, надо сделать Кубок Лиги с хорошим денежным фондом. Спортивная составляющая будет присутствовать и количество матчей тоже сохраним», — приводит «РБ Спорт» слова Кобелева.

26 апреля на общем собрании РПЛ было приняло решение создать рабочую группу по обсуждению структуры РПЛ, FONBET Кубка России и Суперкубка страны. Группу возглавил гендиректор «Динамо» Павел Пивоваров.