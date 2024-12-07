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Сегодня, 21:30

Кобелев: «Не понял, зачем «Зенит» поменял Сергеева на Соболева»

Виталий Айрапетов
Корреспондент
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Бывший полузащитник «Зенита» Андрей Кобелев в интервью «СЭ» высказал мнение, что форвард Александр Соболев не подходит игре команды.

— На мой взгляд, в последнее время сильно сдал Кассьерра. Да и Родригао явно провел неудачный матч.

— А есть ли замена Кассьерре?

— Видимо, «Зенит» приобретал на эту роль Александра Соболева. Но и россиянин, и колумбиец не впечатляют.

— Соболев имел три момента и почему-то не исполнил...

— Вот именно — «почему-то». Считаю, в таких играх, в концовках, в штрафной площади Сергеев был просто незаменим! Он был рожден для того, чтобы забивать решающие мячи во вратарской. Откликался на прострелы, решал эпизоды! Я, честно говоря, так и не понял, зачем питерцы поменяли его на Соболева. Александр не вписывается в быструю игру и не выигрывает борьбу после подач с флангов.

Полузащитник &laquo;Зенита&raquo; Клаудиньо в&nbsp;матче против &laquo;Акрона&raquo; (1:2). «Вендел и Клаудиньо отбывают номер! В РПЛ нет защитника, который может закрыть Дзюбу». Кобелев о поражении «Зенита»

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Александр Соболев
Андрей Кобелев (футбол)
Иван Сергеев
ФК Зенит
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