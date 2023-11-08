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Сегодня, 16:23

Кобелев считает, что у «Сочи» есть большие шансы выбраться из зоны вылета

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Экс главный тренер «Динамо» Андрей Кобелев оценил игру «Динамо» и «Сочи» в очном матче (3:3).

«Сочи» — достаточно квалифицированная команда. Там собраны опытные исполнители, которые ведут игру. Сейчас они попали в какую-то яму. Думаю, у них большие шансы выбраться из зоны вылета. Что касается «Динамо», то там собралась новая команда, футболисты еще должны сыграться друг с другом. Им нужно время, чтобы понять, чего хочет тренерский штаб. Но при этом «Динамо» набирает очки, давно не проигрывает», — приводит слова Кобелева «РБ Спорт».

«Сочи» занимает последнее, 16-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 10 очков после 14 туров. Следующий матч состоится 12 ноября дома против «Рубина».

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/andrej-kobelev-sochi-kvalifitsirovannaya-komanda-u-nih-est-bol-shie-shansy-vy-brat-sya-iz-zony-vy-leta/
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