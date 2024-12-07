Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Премьер-лига (РПЛ). Новости
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 21:15

Кобелев: «У «Зенита» пропала скорость, играют в какой-то гандбол. Туда-сюда мяч перед штрафной кидают...»

Виталий Айрапетов
Корреспондент
Telegram Дзен

Бывший капитан «Зенита» Андрей Кобелев в интервью «СЭ» прокомментировал поражение команды от «Акрона» (1:2) в рамках 18-го тура РПЛ.

— Главная причина такого провала?

— Ну что значит — «провал»? Конечно, все ждут от «Зенита» других результатов. Особенно дома. Поэтому даже ничьи вызывают вопросы. Но давайте не сбрасывать со счетов и «Акрон». Дерзкая команда. В равных составах гости отвечали своими контратаками, не отсиживались сзади. Да, где-то подопечным Тедеева повезло с первым голом, но сейчас это уже неважно. В меньшинстве выстояли. Вы же видели, как они буквально бились за каждый мяч!

— Да, заслуживают только уважения. Так что не так с «Зенитом»?

— Да я говорил — еще даже не в прошлом году, а в позапрошлом — о том, что нужно обновлять состав. Почему? Игру «Зенита» определяли два человека — Вендел и Клаудиньо. Системообразующие футболисты. И уже в том сезоне было заметно, что когда бразильцы в порядке, когда они выкладываются, то это одна команда. А когда отбывают номер, мы получаем совсем другой «Зенит».

— То есть дело исключительно в них?

— Не только. Но в целом питерцам не хватает скорости. Их игра напоминает гандбол. Туда-сюда мяч бросают перед штрафной... Без скорости «Зенит» становится в принципе обыкновенной командой. Соперники уже к этому привыкают.

Кобелев выступал за петербургский клуб с 1999 по 2001 год.

После 18 матчей «Зенит» лидирует в турнирной табоице РПЛ, набрав 39 очков. У ближайшего конкурента, «Краснодара», 38 очков, но есть матч в запасе.

Полузащитник &laquo;Зенита&raquo; Клаудиньо в&nbsp;матче против &laquo;Акрона&raquo; (1:2). «Вендел и Клаудиньо отбывают номер! В РПЛ нет защитника, который может закрыть Дзюбу». Кобелев о поражении «Зенита»

2
Андрей Кобелев (футбол)
РПЛ
ФК Акрон
ФК Зенит
Читайте также
Правоохранители провели рейды по ночным клубам Москвы
Медали и призовые Валиевой не распределили между российскими спортсменками
«Спартак» - «Пари НН», 7 декабря 2024 года: прямая онлайн-трансляция матча 18 тура РПЛ сезона 2024/2025
Указ императора Петра I подменили в Российском военно-историческом архиве
И.о. мэра Чернигова Ломако подал в отставку из-за угроз военной администрации
Baza: Каманцев сообщил Федорищеву о существующей практике дачи взяток судьям в российском футболе
Материалы сюжета РПЛ, 18-й тур: «Краснодар» — «Локомотив» и другие матчи
«Динамо» — «Химки». Онлайн-трансляция матча РПЛ
Кобелев: «Не понял, зачем «Зенит» поменял Сергеева на Соболева»
«Динамо» представило новую форму в ГУМе
Керубини не рвется в «Спартак», Лео готов
РПЛ, расписание и результаты 18-го тура: «Зенит» проиграл «Акрону», «Ростов» победил «Крылья Советов» и другие
«Вендел и Клаудиньо отбывают номер! В РПЛ нет защитника, который может закрыть Дзюбу». Кобелев о поражении «Зенита»
Сегодня
Вчера
Неделя