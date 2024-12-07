Кобелев: «У «Зенита» пропала скорость, играют в какой-то гандбол. Туда-сюда мяч перед штрафной кидают...»

Бывший капитан «Зенита» Андрей Кобелев в интервью «СЭ» прокомментировал поражение команды от «Акрона» (1:2) в рамках 18-го тура РПЛ.

— Главная причина такого провала?

— Ну что значит — «провал»? Конечно, все ждут от «Зенита» других результатов. Особенно дома. Поэтому даже ничьи вызывают вопросы. Но давайте не сбрасывать со счетов и «Акрон». Дерзкая команда. В равных составах гости отвечали своими контратаками, не отсиживались сзади. Да, где-то подопечным Тедеева повезло с первым голом, но сейчас это уже неважно. В меньшинстве выстояли. Вы же видели, как они буквально бились за каждый мяч!

— Да, заслуживают только уважения. Так что не так с «Зенитом»?

— Да я говорил — еще даже не в прошлом году, а в позапрошлом — о том, что нужно обновлять состав. Почему? Игру «Зенита» определяли два человека — Вендел и Клаудиньо. Системообразующие футболисты. И уже в том сезоне было заметно, что когда бразильцы в порядке, когда они выкладываются, то это одна команда. А когда отбывают номер, мы получаем совсем другой «Зенит».

— То есть дело исключительно в них?

— Не только. Но в целом питерцам не хватает скорости. Их игра напоминает гандбол. Туда-сюда мяч бросают перед штрафной... Без скорости «Зенит» становится в принципе обыкновенной командой. Соперники уже к этому привыкают.

Кобелев выступал за петербургский клуб с 1999 по 2001 год.

После 18 матчей «Зенит» лидирует в турнирной табоице РПЛ, набрав 39 очков. У ближайшего конкурента, «Краснодара», 38 очков, но есть матч в запасе.