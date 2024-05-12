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Сегодня, 11:41

Кобелев считает «Динамо» фаворитом в борьбе за чемпионство в РПЛ

Сергей Жуков
корреспондент
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Бывший главный тренер «Динамо» Андрей Кобелев поделился «СЭ» мнением о чемпионской гонке в РПЛ.

«Конечно, фаворит «Динамо». Мы все видим, что «Краснодар» не в порядке, а «Зенит» никак не может поразить ворота соперников. Бело-голубые, напротив, забивают по два-три мяча. С моей точки зрения, определяющей будет встреча «Динамо» с «Крыльями Советов», которая может дать москвичам чемпионство в предпоследнем туре», — сказал Кобелев «СЭ».

После 28 туров «Динамо» набрало 53 очка и возглавляет турнирную таблицу РПЛ. Зенит" с 51 очком — на второй строчке. «Краснодар» занимает третье место (50).

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