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Сегодня, 22:42

Кобелев уверен, что «Динамо» сохраняет шансы на чемпионство

Алина Савинова
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Бывший тренер «Динамо» Андрей Кобелев поделился мнением о результатах бело-голубых в первой части сезона РПЛ.

«Я всегда настороженно отношусь к промежуточным итогам. Очень много было моментов, 90%, наверное, когда команда играла хорошо только в одной половине сезона. Поэтому, честно говоря, боюсь сглазить. Я уже говорил, что состав хороший, последние игры внушают оптимизм с точки зрения и комплектования команды, и сыгранности — все лучше и лучше получается», — приводит Metaratings.ru слова Кобелева.

Также он ответил на вопрос, сохраняет ли московская команда шансы на чемпионство.

«Ну, конечно. Шесть очков отрыв, конечно», — добавил специалист.

После 18 туров «Динамо» с 32 очками занимает третье место в турнирной таблице чемпионата России. В первом матче после зимнего перерыва московская команда встретится с «Локомотивом».

Ранее стало известно, что «Динамо» планирует провести 11 контрольных матчей во время зимних сборов.

Источник: https://metaratings.ru/news/kobelev-konechno-dinamo-sokhranyaet-shansy-na-chempionstvo-316286/
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