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Сегодня, 19:01

Кобелев: «Если у «Локомотива» ясно какие будут перемены летом, то про «Динамо» пока ничего неизвестно»

Константин Белов
Корреспондент
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Бывший тренер «Динамо» Андрей Кобелев прокомментировал «СЭ» поражение бело-голубых от «Локомотива» (2:4) в матче 29-го тура РПЛ.

«Дерби получилось ярким, потому что командам не нужны были эти очки. Оба клуба находятся в середине таблицы, поэтому могли рисковать. Футболисты играли раскрепощенно и смело. Матч получился с большим количеством моментов и забитых мячей. О поражении «Динамо» могу сказать так: если у «Локомотива» ясно какой будет тренер, какие будут перемены летом, то про бело-голубых пока ничего не известно. Они доигрывают сезон и будут готовиться потом к новому», — сказал Кобелев «СЭ».

После 29 туров «Динамо» с 45 очками занимает седьмое место в турнирной таблице РПЛ. В последнем туре бело-голубые в гостях сыграют с «Оренбургом».

Андрей Кобелев (футбол)
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ФК Динамо (Москва)
ФК Локомотив (Москва)
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