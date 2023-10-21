Кобелев: «Динамо» вторые после «Зенита» по качеству состава, поэтому они обязаны бороться за топ-3»

Бывший полузащитник «Динамо» Андрей Кобелев высказался о выступлении московской команды в текущем сезоне.

«Просто в начале сезона Личка понял, что та схема, которая работала у него в «Оренбурге», в «Динамо» работать не будет. Разные цели у клубов. Одни бьются за то, чтобы остаться в чемпионате, другие за трофеи. Думаю, сейчас Личка ищет подходящую схему, плюс у травмы у игроков. «Динамо» вторые после «Зенита» по качеству состава, по длине скамейки. Поэтому они обязаны бороться за топ-3», — приводит «Спорт День за Днем» слова Кобелева.

На данный момент «Динамо» занимает 5-е место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 18 очков. В 12-м туре бело-голубые на своем поле примут «Урал». Матч пройдет 29 октября.