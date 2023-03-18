Кобелев заявил, что «Динамо» обыграло «Урал» за счет исполнительского мастерства

Бывший футболист и главный тренер «Динамо» Андрей Кобелев высказался о выездной победе бело-голубых над «Уралом» в матче 20-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

«Во-первых, надо сказать, что поле было тяжелое. Мы увидели больше борьбы, чем самого футбола. Но тенденция у «Динамо» просматривается. Команда начала неважно, прижалась к своим воротам, «Урал» имел преимущество. Но, как и в прошедших играх, где-то в концовке первого тайма — в начале второго «Динамо» перехватило инициативу, сегодня за счет быстрых игроков впереди было несколько хороших подходов и моментов, особенно в концовке матча, «Динамо» могло забить. Если говорить объективно, в каких-то моментах в начале игры «Урал» превосходил «Динамо». В концовке у динамовцев были моменты. Ничейная игра, но исполнительское мастерство у нападающих «Динамо» было лучше, поэтому они забили единственный мяч», — приводит слова Кобелева «Газета.Ru».

Матч между «Уралом» и «Динамо» закончился со счетом 1:0, единственный мяч на последней минуте основного времени забил Константин Тюкавин.

После 20 туров «Динамо» занимает четвертую строчку в турнирной таблице РПЛ, набрав 32 очка. «Урал» — 10-й (25 очков).