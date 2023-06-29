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Сегодня, 16:02

Кобелев заявил, что кандидатуры лучше Паршивлюка сейчас нет

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Бывший главный тренер московского «Динамо» Андрей Кобелев назвал главные причины продления контракта динамовцев с 34-летним защитником Сергеем Паршивлюком.

«Если его продлили, значит, он нужен главному тренеру. Все идет с его подачи. Мне кажется, лучшей кандидатуры на рынке нет. Паршивлюк — опытный игрок, за спиной большое количество матчей на разном уровне. Можно ли его уже назвать динамовцем? Самое главное — быть в душе бойцом. Футболист должен выкладываться на 100 процентов в любом клубе. «Спартак» или «Динамо» — без разницы, тем более футбол сегодня — это коммерция и бизнес», — приводит слова Кобелева Legalbet.

34-летний футболист перешел в «Динамо» в 2019 году. В сезоне-2022/23 он сыграл в 23 матчах во всех турнирах, забил 1 гол и отдал 1 результативную передачу.

Источник: https://legalbet.ru/news/kobelev-o-prodlenii-kontrakta-parshivlyuka-s-dinamo/
Сергей Паршивлюк
Футбол
РПЛ
ФК Динамо (Москва)
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