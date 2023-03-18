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Кобелев заявил, что победа над «Зенитом» в Кубке придала игрокам «Динамо» уверенности

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Бывший футболист и главный тренер московского «Динамо» Андрей Кобелев оценил важность победы команды над «Зенитом» в Кубке России с точки зрения морального воздействия на игроков.

«Сама по себе победа над «Зенитом» в Кубке — это отдельный разговор, она позволяет «Динамо» претендовать на победу в Кубке, хотя там осталось еще достаточно матчей. А чемпионат — это все-таки другая история. Если говорить об общей картине, то понятно, что «Зенит» уже на 99% чемпион, а если выиграет у ЦСКА, будет 100%. Что касается борьбы за второе-третье место, надо набирать очки, чтобы претендовать на тройку. Мы видим, «Спартак» оступился, и «Динамо» сейчас в пяти очках от «Спартака» за 10 туров до конца чемпионата. Конечно, победа над «Зенитом» придала игрокам «Динамо» уверенности», — приводит слова Кобелева «Газета.Ru».

«Динамо» на выезде обыграло «Зенит» в матче четвертьфинала Пути регионов Кубка России. Основное время матча закончилось со счетом 1:1, а в серии пенальти точнее оказались москвичи. В РПЛ бело-голубые в 20-м туре в гостях обыграли «Урал», набрали 35 очков и вышли на промежуточное четвертое место.

Источник: https://www.gazeta.ru/sport/news/2023/03/18/19999783.shtml
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