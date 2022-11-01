Кобелев о Фомине: «Он всегда играет надежно»

Сегодня, 17:05
Бывший тренер «Динамо» Андрей Кобелев в комментарии «СЭ» поздравил Даниила Фомина с призом «Джентельмен года 2022».
«Даня Фомин — молодец. Очень нравится его форма в последнее время. Считаю, что Даня заслужил награду «Джентельмен года». Он всегда играет надежно и всегда с уважением относится к сопернику», — сказал Кобелев «СЭ».
В сезоне-2022/23 Фомин забил 3 гола и сделал 1 результативную передачу в 18 матчах за «Динамо».
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Основные источники исследования