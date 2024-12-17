Кобнан заявил, что Ивич холоден в общении с игроками, но он сильный тренер

Форвард «Краснодара» Мозес Кобнан поделился мнением о работе с экс-тренером команды Владимиром Ивичем.

«Работа с Ивичем пошла мне на пользу, я многому научился у него. Да, он немного холоден в общении с игроками, но таков его стиль работы. Это 100 процентов сильный тренер», — сказал Мозес «РБ Спорт».

Сербский Владимир Ивич возглавлял «Краснодара» с января 2023 года. Под его руководством «быки» в сезоне- 2022/23 дошли до финала FONBET Кубка России, где уступили ЦСКА (1:1, по пенальти 5:6).