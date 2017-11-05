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5 ноября 2017, 15:21

Коченков - в воротах "Локомотива" на матч с ЦСКА

Юлия ШАЙДУЛЛИНА
Корреспондент
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Стал известен стартовый состав "Локомотива" на матч 16-го тура чемпионата России против ЦСКА. Место в воротах с первых минут займет Антон Коченков. Отметим, что эта встреча станет для 30-летнего воспитанника клуба первой в составе "Локо".

Полностью состав железнодорожников выглядит следующим образом:

Коченков, Кверквелия, Михалик, Пейчинович, Денисов, Игнатьев, Ал. Миранчук, Ан. Миранчук, Рыбус, Фернандеш, Фарфан.

Запасные: Медведев, Денисов, Ротенберг, Тарасов, Коломейцев, Баринов, Корян, Лысов.

Встреча "Локомотив" – ЦСКА начнется в 16.30 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию игры.

"Локомотив" – ЦСКА. Перед матчем. Live!

Антон Коченков
ФК Локомотив (Москва)
ФК ЦСКА (Москва)
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