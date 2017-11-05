Коченков - в воротах "Локомотива" на матч с ЦСКА

5 ноября 2017, 15:21
Стал известен стартовый состав "Локомотива" на матч 16-го тура чемпионата России против ЦСКА. Место в воротах с первых минут займет Антон Коченков. Отметим, что эта встреча станет для 30-летнего воспитанника клуба первой в составе "Локо".
Полностью состав железнодорожников выглядит следующим образом:
Коченков, Кверквелия, Михалик, Пейчинович, Денисов, Игнатьев, Ал. Миранчук, Ан. Миранчук, Рыбус, Фернандеш, Фарфан.
Запасные: Медведев, Денисов, Ротенберг, Тарасов, Коломейцев, Баринов, Корян, Лысов.
Встреча "Локомотив" – ЦСКА начнется в 16.30 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию игры.
"Локомотив" – ЦСКА. Перед матчем. Live!
Наш состав на московское дерби #ЛокоЦСКА!– ФК Локомотив (@fclokomotiv) 5 ноября 2017 г.
Воспитанник кЛуба Антон Коченков дебютирует за родную команду в матче Премьер-лиги!Давайте, парни! pic.twitter.com/YCtQkGtsVS