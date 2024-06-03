Когда начнется новый сезон чемпионата России по футболу (РПЛ 2024 / 2025)

Сезон-2024/25 чемпионата России стартует 20 июля. Бюро исполкома РФС утвердило календарь нового сезона РПЛ, группового этапа Пути РПЛ и плей-офф FONBET Кубка России на сезон 2024/25. Также стала известна дата проведения Суперкубка страны — 13 июля 2024 года.

14-й сезон чемпионата России, который организуется по системе «осень-весна», будет проводиться с 20 июля 2023 года по 24 мая 2024-го. 1-й тур пройдет с 20 по 21 июля, заключительный — 24 мая 2025 года.

Точное расписание чемпионата России по турам будет сформировано позднее. Как правило, оно составляется с учетом жеребьевки кубковых матчей и мнения команд. Также лига должна согласовать временные слоты с основным вещателем.

Актуальные материалы и последние новости с прогнозами и мнениями экспертов, турнирная таблица с календарем матчей и статистикой чемпионата России — в разделе РПЛ на нашем сайте.