Когда в РПЛ закроется трансферное окно? У РПЛ и ФИФА разные данные

В соответствии со статьей 12 регламента чемпионата России-2023/24, в РПЛ «первый регистрационный период устанавливается с 26 июня по 14 сентября (до 24.00 по московскому времени) 2023 года».

Регламент чемпионата России.

Однако на сайте ФИФА данные другие. В календаре регистрационных периодов указан срок с 21 июня по 9 сентября.

Сайт ФИФА.

Отчего возникла такая разница, и смогут ли наши клубы осуществлять международные трансферы в период с 10 по 14 сентября?

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