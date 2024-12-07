Кокорин назвал Дзюбу «иудой» после победы «Акрона» над «Зенитом»

Российский нападающий «Ариса» Александр Кокорин назвал форварда «Акрона» Артема Дзюбу «иудой» после победы тольяттинской команды над «Зенитом» (2:1) в матче 18-го тура РПЛ.

Соответствующий комментарий Кокорин оставил под постом Дзюбы в Instagram* (соцсеть принадлежит корпорации Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).

«Победили сегодня в Санкт-Петербурге у «Зенита». Я прошел мимо журналистов. Сейчас на секундочку остановился. Хотел поблагодарить всех, кто болеет, всех, кто за нас, за меня. Всех, кто пишет сейчас. Телефон разрывается. Хотел поблагодарить команду. Сегодня просто все как единые. Настоящие воины, настоящие спортсмены, футболисты. Все Тольятти хочу поздравить, всю Самарскую область с важной крутой победой. Тренерский штаб с победой. Морозова Павла Анатольевича (Владелец «Акрона». — Прим. «СЭ») тоже с этой победой, потому что без этого человека не было бы этой команды. Уходим в отпуск самые счастливые», — сказал Дзюба на видео.

«Зенит» потерпел второе подряд поражение в РПЛ. Сине-бело-голубые лидируют в чемпионате с 39 очками, у идущего на второй позиции «Краснодара» (38) один матч в запасе. «Акрон» (22) располагается на девятой строчке.