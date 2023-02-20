Кокорин назвал Дзюбу старым седым ослом

Нападающий «Ариса» Александр Кокорин в шуточной манере ответил форварду «Локомотива» Артему Дзюбе.

Кокорин ответил на пост Дзюбы с тренировки железнодорожников: «Просто вам на двоих с дедом больше лет, чем этим шести ребятам».

На что Дзюба ответил Кокорину: «Слышь, Месси крашеный! Пьяным забиваешь там и радуешься».

Нападающий «Ариса» ответил обидчику: «У меня хотя бы есть волосы на голове, старый седой осел. Хватит льва ставить везде. Ты проиграл спор».

Летом 2022 года между игроками уже происходили подобные шуточные перепалки.

Кокорин и Дзюба вместе играли в «Зените» в 2016-2019 годах.