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1 апреля, 01:43

Источник: Кокорин получил 1,6 миллиона рублей штрафов за нарушения ПДД с 2021 года

Сергей Разин
корреспондент
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Форвард кипрского «Ариса» Александр Кокорин получил штрафы за нарушения ПДД на сумму 1,6 миллиона рублей, сообщает Telegram-канал SHOT.

По сведениям источника, 34-летний россиянин регулярно посещает Москву, где в день может собрать 10 штрафов. Одно из нарушений — езда со скоростью 152 км/ч при разрешенных 60 км/ч. С 2021 года на автомобиль Кокорина было оформлено 1511 штрафов.

В этом сезоне Кокорин провел за «Арис» 23 матча, забил 9 мячей и отдал 7 голевых передач. Портал Transfermarkt оценивает его рыночную стоимость в 700 тысяч евро.

Источник: SHOT
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Александр Кокорин
ФК Арис (Лимасол)
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