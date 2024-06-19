Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Премьер-лига (РПЛ). Новости
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Зимний Кубок РПЛ 2024
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 18:07

Кокорин — о Смолове в «Краснодаре»: «Федор — молодец! Проведет еще один год в хорошем коллективе»

Алина Савинова
Telegram Дзен

Нападающий «Ариса» Александр Кокорин отреагировал на новость о возвращении форварда Федора Смолова в «Краснодар».

«Надо поздравить Смолова с возвращением в «Краснодар». Федор — молодец! Ему 34 года, карьера продолжается. Смолов проведет еще один год в хорошем коллективе и клубе, который он знает. Смолов уже не тот? Как не тот?! «Динамо» на третье место заползло. Не следил пристально за Федей, но если клуб закончил чемпионат на третьем месте, значит, его вклад тоже есть. Смолов — командный игрок», — цитирует Кокорина Sport24.

В сезоне-2023/24 Смолов сыграл за «Динамо» 34 матча во всех турнирах, забил 6 мячей и сделал 5 голевых передач.

Источник: Sport24
Александр Кокорин
Федор Смолов
Футбол
ФК Краснодар
0
Читайте также
Андрей Разин критически оценил уровень Радулова и Шипачева
ЦСКА объявил об уходе Антона Заболотного
В России участились случаи телефонного терроризма. Что нужно знать
Мбаппе нужна операция, Хвича настроил против себя Россию. Что происходит на Евро-2024
Путин и Ким Чен Ын после переговоров обменялись подарками
Уехавшую в Латвию Хаматову уволили из театра в Риге
Популярное видео
«Балтика» — «Зенит»: суперфинал Кубка России, видеообзор матча
«Аль-Хиляль» — «Аль-Наср»: видеообзор матча
«Аль-Наср» — «Аль-Иттихад»: видеообзор матча
«Севилья» — «Барселона»: видеообзор матча, 38-й тур чемпионата Испании
«Реал» — «Бетис»: видеообзор матча, 38-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 30-го тура 25 мая
«Реал Сосьедад» — «Атлетико»: видеообзор, чемпионат Испании
«Жирона» — «Гранада»: видеообзор матча, 38-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 29-го тура 20 мая
«Вильярреал» — «Реал»: видеообзор матча, 37-й тур чемпионата Испании
«Валенсия» — «Жирона»: видеообзор матча, 37-й тур чемпионата Испании
«Бетис» — «Реал Сосьедад»: видеообзор, чемпионат Испании
«Атлетико» — «Осасуна»: видеообзор матча, 37-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 29-го тура 19 мая
«Барселона» — «Райо Вальекано»: видеообзор, чемпионат Испании
РПЛ: видео голов 29-го тура 18 мая
«Аль-Наср» — «Аль-Хиляль»: видеообзор матча
«Реал Сосьедад» — «Валенсия»: видеообзор, чемпионат Испании
«Альмерия» — «Барселона»: видеообзор, чемпионат Испании
«Аталанта» — «Ювентус»: видеообзор матча, финал Кубка Италии
«Зенит» — ЦСКА: Кубок России, финал Пути РПЛ, видеообзор матча
«Жирона» — «Вильярреал»: видеообзор матча, 36-й тур чемпионата Испании
«Реал» — «Алавес»: видеообзор матча, 36-й тур чемпионата Испании
«Балтика» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Барселона» — «Реал Сосьедад»: видеообзор матча
РПЛ: видео голов 28-го тура 12 мая
Материалы сюжета: РПЛ, лето 2024: трансферы, сборы и товарищеские матчи
Силкин раскритиковал решение Паршивлюка войти в тренерский штаб Лички: «Лучше начинать с детей»
«Добро пожаловать в ад? Я лично знаком с дьяволом — все будет хорошо». «Спартак» представил Станковича
«Химки» продолжают зажигать — не могут уволить Талалаева. И берут ветеранов — Глушакова, Заболотного, Юсупова и, возможно, Дзюбу
Амарал: «Если говорить о Горшкове, Глушенкове или Месси, для них должно быть честью играть за «Спартак»
Станкович рассказал, каким тренером себя видит в «Спартаке»
Спортивный директор «Спартака» Амарал рассказал о будущем Соболева в команде
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Открой глаза на свое будущее

«Краснодар» объявил о продлении контракта с голкипером Агкацевым

Силкин раскритиковал решение Паршивлюка войти в тренерский штаб Лички: «Лучше начинать с детей»