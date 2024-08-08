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Сегодня, 11:21

Кокорин ответил на комментарий жены Соболева: «Не видел, как вы учите сына читать или считать, одни машины и сумки»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Нападающий кипрского «Ариса» Александр Кокорин в соцсетях пошутил о том, что выкладывает форвард «Спартака» Александр Соболев и его жена Елена.

Елена Соболева написала комментарий под фотографией Кокорина с отдыха: «Что-нибудь новое можно выложить? Уже неинтересно твой отдых смотреть».

«Елена, я в вашей ленте тоже не видел, как вы, например, сына читать или считать учите. Одни машины, сумки. Не будьте как все, спасибо», — ответил Кокорин.

Спортивный директор «Спартака» Томаш Амарал 23 июля сообщил, что Соболев отстранен от тренировок с основной командой красно-белых. 27-летний нападающий в текущем сезоне принял участие только в матче первого тура РПЛ против «Оренбурга» (0:2).

Александр Кокорин
Александр Соболев
Футбол
РПЛ
ФК Арис (Лимасол)
ФК Спартак (Москва)
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