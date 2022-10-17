Кокорин: «У меня никогда не было травм. Они начались в «Спартаке»

Российский форвард «Ариса» Александр Кокорин рассказал о своем массажисте Сергее Колесникове. Он признался, что его травмы начались в «Спартаке».

«Он приезжал, помогал мне, когда уже наступили травмы. Понял, что не справлюсь без него. Все-таки я думал, что чуть по-другому устроены такие клубы с именем. Мне надо было перестраиваться, я новый футболист, который привык чуть по-другому за собой следить. Всегда так делал. У меня никогда не было травм. Они начались в «Спартаке», а потом и дальше продолжились. Может быть, это стечение обстоятельств, кто знает. Вот я смотрю на многих футболистов. Возьмем Азара — «Реал Мадрид», 11 травм. Как это объяснить? Плохой клуб? Вряд ли все вместе. Тяжело отвечать на эти вопросы.

Я с «Динамо» семь лет знаю Колесникова, который провел 40 лет в атлетике, которому я полностью доверяю. То, что мы делали, всегда проходило, нельзя это повесить на него. Может, это элементарно возраст. Нельзя тоже списывать», — сказал Кокорин в интервью журналисту и комментатору Нобелю Арустамяну.