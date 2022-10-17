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Кокорин: «У меня никогда не было травм. Они начались в «Спартаке»

Кокорин признался, что его травмы начались в «Спартаке»
Мария Куцубеева
Корреспондент
Екатерина Звенигородская
Корреспондент

Российский форвард «Ариса» Александр Кокорин рассказал о своем массажисте Сергее Колесникове. Он признался, что его травмы начались в «Спартаке».

«Он приезжал, помогал мне, когда уже наступили травмы. Понял, что не справлюсь без него. Все-таки я думал, что чуть по-другому устроены такие клубы с именем. Мне надо было перестраиваться, я новый футболист, который привык чуть по-другому за собой следить. Всегда так делал. У меня никогда не было травм. Они начались в «Спартаке», а потом и дальше продолжились. Может быть, это стечение обстоятельств, кто знает. Вот я смотрю на многих футболистов. Возьмем Азара — «Реал Мадрид», 11 травм. Как это объяснить? Плохой клуб? Вряд ли все вместе. Тяжело отвечать на эти вопросы.

Я с «Динамо» семь лет знаю Колесникова, который провел 40 лет в атлетике, которому я полностью доверяю. То, что мы делали, всегда проходило, нельзя это повесить на него. Может, это элементарно возраст. Нельзя тоже списывать», — сказал Кокорин в интервью журналисту и комментатору Нобелю Арустамяну.

Кокорин играл за «Спартак» с августа 2020 года по январь 2021 года. За это время он забил два мяча и отдал одну результативную передачу.

Александр Кокорин
ФК Спартак (Москва)
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