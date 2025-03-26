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26 марта, 10:38

Кокорин — о словах об уровне РПЛ: «Проверил, работает ли до сих пор моя фамилия в России или нет»

Сергей Разин
корреспондент
Александр Кокорин.
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Форвард «Ариса» Александр Кокорин прокомментировал свои слова об уровне РПЛ.

Экс-форвард сборной России в интервью нападающему «Краснодара» Федору Смолову на его личном YouTube-канале назвал РПЛ «говном».

— В Федином подкасте я, можно сказать, проверил, работает ли до сих пор моя фамилия в России или нет, — сказал Кокорин в подкасте «РБ Спорт. Подкаст». — «Залепил», как выразился Валерий Георгиевич Карпин. Просто интересно было.

— И как, работает?

— Работает. Прошло 3-4 года, как я уехал, а все еще работает. Заодно получилось немного встряхнуть медиа, каких-то новостей добавить в ленты. А то ведь сборы были, никаких матчей и инфоповодов.

Александр Кокорин.Унизительные слова Кокорина про РПЛ — просто позор. У нас отличный чемпионат

В текущем сезоне Кокорин провел 23 матча, в которых забил 9 голов и сделал 7 результативных передач.

Источник: РБ Спорт
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Александр Кокорин
ФК Арис (Лимасол)
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