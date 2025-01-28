Кокорин — о своем переходе в «Спартак»: «Залутал бабок больше всего за полгода и ушел»

Форвард «Ариса» Александр Кокорин рассказал о своем переходе в «Спартак» в 2020 году.

«Переход в «Спартак»? Топ! Вообще позитивно. Залутал бабок больше всего за полгода и ушел. После тюрьмы мне сказали, что за руку приведут в «Зенит». Я понимал, что жаренным пахнет, что меня выгоняют оттуда, что не могу находиться там по этой причине. Но мне обещали, что я вернусь.

Я понимал, что нужно уйти в «Сочи» и помочь, и за руку обратно меня вернут в «Зенит». И я в это верил. А когда мы спасли «Сочи» чудом, в «Зените» мне сказали «нет». С Семаком я был на связи. Он тоже не понимал. Я был бы готов пойти на условия «Зенита», мы бы легко договорились с клубом о контракте. После этого я просто назло «Зениту» подписал контракт со «Спартаком». Я Сергею Богдановичу об этом сказал. Это был единственный на тот момент клуб, который мог составить конкуренцию «Зениту», — сказал Кокорин в подкасте Федора Смолова.

В 2020 году, имея статус свободного агента, Кокорин заключил контракт со «Спартаком». В составе красно-белых нападающий участвовал в 10 матчах, забив два мяча и отдав две голевые передачи.

Кокорин выступает за «Арис» августа 2022 года. В сезоне-2024/25 на счету 33-летнего российского форварда 17 игр, 7 голов и 5 результативных передач.