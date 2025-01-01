Кокорин саркастично ответил Соболеву на пожелание быть добрее: «Начни с себя»

Нападающий «Ариса» Александр Кокорин прокомментировал публикацию форварда «Зенита» Александра Соболева в социальных сетях.

Ранее Соболев опубликовал фото с женой и сыном и пожелал всем быть добрее друг к другу в 2025 году.

«Всех с новым годом! Будьте добрее друг к другу», — написал форвард «Зенита».

«Начни с себя», — ответил Кокорин в комментариях к фото.

Соболев перешел в «Зенит» из «Спартака» летом 2024 года. В текущем сезоне 27-летний форвард провел 17 матчей во всех турнирах, забил 2 мяча и сделал голевую передачу. При этом Соболев все еще не отличился голами в этом розыгрыше РПЛ.