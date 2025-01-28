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Сегодня, 16:16

Кокорин заявил, что чемпионат России деградирует уже несколько лет

Камила Абдурахманова
Александр Кокорин.
Фото ФК «Арис»
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Нападающий «Ариса» Александр Кокорин выразил мнение, что чемпионат России по футболу теряет свой уровень уже не первый год.

«Чемпионат, когда мы с Мамаевым вышли из тюрьмы в 2019-м, уже был говном, честно. Он тогда уже начал просаживаться. Не так плохо все было, но уже чувствовалось. А потом, когда очень хорошие иностранцы начали уезжать, кем мы их заменили? Самый сильный год был, когда золотой ЦСКА был, и «Зенит» начал с ним конкурировать. 2008 год и до 2015», — сказал Кокорин в подкасте Федора Смолова.

Кокорин выступает за «Арис» августа 2022 года. В сезоне-2024/25 на счету 33-летнего российского форварда 17 игр, 7 голов и 5 результативных передач.

С 2008 по 2020 год форвард играл в РПЛ за «Динамо», «Зенит», «Сочи» и «Спартак».

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Александр Кокорин
РПЛ
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