Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Премьер-лига (РПЛ). Новости
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Зимний Кубок РПЛ 2025
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

26 марта, 10:41

Кокорин заявил, что точно не будет завершать карьеру в РПЛ

Камила Абдурахманова
Telegram Дзен

Александр Кокорин, нападающий «Ариса», заявил, что не планирует возвращаться в РПЛ.

«Намерен завершить карьеру не в РПЛ? Скорее всего, так и будет. Не хочу вообще об этом думать, но в России я точно не завершу карьеру. Просто так сложилось, жизненный путь у меня такой, — сказал Кокорин в «РБ Спорт. Подкаст».

В этом сезоне Кокорин провел за «Арис» 23 матча, забил 9 мячей и отдал 7 голевых передач. Портал Transfermarkt оценивает его рыночную стоимость в 700 тысяч евро.

С 2008 по 2020 год форвард играл в РПЛ за «Динамо», «Зенит», «Сочи» и «Спартак».

Источник: «РБ Спорт»
5
Александр Кокорин
Футбол
РПЛ
Читайте также
Что происходит в «Спартаке» перед дерби с ЦСКА
Трамп вновь недоволен Зеленским из-за переговоров. Что пишут СМИ
Дело Ивана Попова. За что бывшего генерала посадили на пять лет
Роспотребнадзор: в Подмосковье больной холерой контактировал с 321 человеком
Определились все полуфиналисты Кубка Гагарина-2025
Капризов отметился дублем и передачей во втором матче плей-офф НХЛ-2025
Популярное видео
ЦСКА — «Крылья Советов»: РПЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Химки»: РПЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Ростов»: РПЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Рубин»: РПЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Ахмат»: РПЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Пари НН»: РПЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«Акрон» — «Спартак»: РПЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«Оренбург» — «Динамо» (Махачкала): РПЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Урал»: ФНЛ, 29-й тур, видеообзор матча
«Родина» — «Уфа»: ФНЛ, 29-й тур, видеообзор матча
РПЛ: видео голов 25-го тура 20 апреля
«Балтика» — «Сокол»: ФНЛ, 29-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Алания»: ФНЛ, 29-й тур, видеообзор матча
«Шинник» — «Арсенал»: ФНЛ, 29-й тур, видеообзор матча
«Ротор» — «Тюмень»: ФНЛ, 29-й тур, видеообзор матча
РПЛ: видео голов 25-го тура 19 апреля
«Нефтехимик» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 29-й тур, видеообзор матча
«Черноморец» — «СКА-Хабаровск»: ФНЛ, 29-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «Чайка»: ФНЛ, 29-й тур, видеообзор матча
«Манчестер Юнайтед» — «Лион»: Лига Европы, видеообзор
«Лацио» — «Буде-Глимт»: Лига Европы, видеообзор
«Атлетик» — «Рейнджерс»: Лига Европы, видеообзор
«Айнтрахт» — «Тоттенхэм»: Лига Европы, видеообзор
«Челси» — «Легия»: Лига конференций, видеообзор
«Реал» — «Арсенал»: Лига чемпионов, видеообзор
«Интер» — «Бавария»: Лига чемпионов, видеообзор
Популярные
Сегодня
Вчера
Неделя