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Сегодня, 02:37

Кокшаров: «Последний «Золотой мяч» должны были дать Холланну, а не Месси»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Форвард молодежной сборной России и «Краснодара» Александр Кокшаров назвал своего любимого нападающего, несмотря на сравнения с Эрлином Холанном из-за внешнего сходства.

«Я понимаю, к чему вы ведете, задавая такой вопрос. Но я ничего не пытаюсь перенимать у Холанна (улыбается). Мой любимый игрок — это Криштиану Роналду. Нравится его ментальность, работа над собой. Он пытается во всем стать лучшим. И сохраняет для этого мотивацию даже после того, как выиграл кучу титулов, индивидуальных призов, после того, как стал мировой звездой и побил множество рекордов. Это вызывает восхищение.

Холанн — лучший на сегодняшний день футболист мира. Его статистика в «Манчестер Сити» говорит сама за себя. Считаю, что последний «Золотой мяч» должны были дать ему, а не Месси. Он его полностью заслужил своей игрой», — цитируют «Известия» Кокшарова.

Источник: https://iz.ru/1607079/aleksei-fomin/kholland-zasluzhil-zolotoi-miach-no-moi-liubimyi-igrok-krishtianu
Александр Кокшаров
Эрлин Холанн
Футбол
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