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Сегодня, 05:12

Кокшаров: «В Бразилии мы играли с очень-очень индивидуально сильными игроками»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Форвард молодежной сборной России и «Краснодара» Александр Кокшаров рассказал об октябрьском выезде в Бразилию, где состоялась серия встреч с командами академий местных клубов.

«На самом деле физически поездка в Бразилию далась непросто. Длинный перелет, четыре игры за пять дней. Хоть и была большая обойма игроков, но все равно мы получили много игрового времени. Так что, несмотря на все сложности, это было полезно, так как удалось получить новый опыт. Было очень интересно.

Мне показалось, и это также отмечали наши тренеры, что мы играли с очень-очень индивидуально сильными игроками. Физически развитыми. Все техничные. Техника у них очень серьезная», — цитируют «Известия» Кокшарова.

В октябре молодежная сборная России провела четыре встречи: две ничьих — со «СКА Бразил» (2:2) и «Сан-Паулу» (1:1), а также две победы — над «Палмейрасом» (3:1) и «Сантосом» (6:4).

 
Молодежная сборная России на&nbsp;турне в&nbsp;Бразилии. Россия в Бразилии — без поражений! Браво, парни!
Источник: https://iz.ru/1607079/aleksei-fomin/kholland-zasluzhil-zolotoi-miach-no-moi-liubimyi-igrok-krishtianu
Александр Кокшаров
Футбол
Молодежная сборная России по футболу
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