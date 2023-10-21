Колобков об идее включения белорусских клубов в чемпионат России: «Нужно узнать мнение их спортсменов»

Бывший министр спорта России Павел Колобков в разговоре с «СЭ» отреагировал на заявление министра спорта РФ Олега Матыцина о возможном включении белорусских команд в состав чемпионата России по футболу.

«Нужно узнать мнение белорусских спортсменов. Но лет 15 назад они участвовали в любых наших открытых соревнованиях. У нас очень тесные контакты. Вопрос, в чем целесообразность? Если будет чемпионат Союзного государства — это отдельная история. Надо смотреть, что имеется в виду», — сказал Колобков.

В чемпионате России по футболу нет ни одной белорусской команды. В хоккейной КХЛ выступает минское «Динамо», в баскетбольной Единой лиге ВТБ играет клуб «Минск».