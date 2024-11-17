Колодин о работе Лички в «Динамо»: «Радуйтесь, что у нас есть такой футбол, как в Англии или в Испании»

Сегодня, 13:42
Бывший футболист «Динамо» Денис Колодин прокомментировал «СЭ» результаты команды в этом сезоне.
«Мне очень нравится футбол, который ставит Марцел Личка в «Динамо». Единственный матч, который не понравился — это поражение в дерби от ЦСКА. Понятно, когда ты много атакуешь, то у своих ворот возникают моменты. Но с этим должны справляться защитники. Радуйтесь, что у нас есть такой футбол, как в Англии или в Испании», — сказал Колодин «СЭ».
«Динамо» после пятнадцатого тура занимает четвертое место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 30 очков.
|И
|М
|О
|1
|Краснодар
|15
|32-7
|37
|2
|Зенит
|15
|33-7
|36
|3
|Локомотив
|15
|30-18
|34
|4
|Динамо
|15
|31-17
|30
|5
|Спартак
|15
|25-12
|28
|6
|ЦСКА
|15
|24-10
|27
|7
|Рубин
|15
|17-22
|19
|8
|Ростов
|15
|20-26
|17
|9
|Акрон
|15
|19-30
|16
|10
|Пари НН
|15
|15-27
|15
|11
|Динамо Мх
|15
|9-14
|15
|12
|Кр. Советов
|15
|13-23
|12
|13
|Химки
|15
|16-28
|12
|14
|Факел
|15
|10-23
|12
|15
|Ахмат
|15
|13-29
|9
|16
|Оренбург
|15
|16-30
|8
|И
|Г+П
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|14
|16 (10+6)
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|11
|11 (8+3)
|
|
Эсекиэль Барко
Спартак
|14
|10 (5+5)