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Сегодня, 23:29

Колодин: «Грустно на душе, что никто из нашего чемпионата не проходит в еврокубки»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Бывший защитник сборной России Денис Колодин рассказал об интересе к матчам РПЛ на фоне отстранения от еврокубков.

«Стараюсь следить за РПЛ по мере возможностей. В еврокубки никто из нашего чемпионата не проходит, от этого грустно на душе. Сейчас наши клубы стали выстреливать. Сначала выстрелили «Краснодар» и «Динамо», теперь «Спартак» и «Локомотив». Если они и дальше будут так играть, и будет возникать конкуренция, то это будет супер», — цитирует Колодина Metaratings.

После 18 туров лидером турнирной таблицы РПЛ является «Краснодар», набравший 39 очков. По дополнительным показателям «быкам» уступает «Зенит». Третье место с 37 очками занимает «Спартак».

Источник: Metaratings
Денис Колодин
Футбол
РПЛ
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