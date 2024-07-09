Колодин считает, что популярность «Спартака» поддерживается искусственно

Бывший защитник «Динамо» Денис Колодин порассуждал о популярности «Спартака».

«По «Спартаку» не ко мне вопрос. За «Спартак» болела вся Россия, когда играли в Лиге чемпионов Титов, Аленичев, Тихонов, Онопко. Сейчас «Спартак» остается народной командой, но есть много других хороших команд. Популярность, мне кажется, уже искусственно поддерживается. Все команды говорят, что они народные, все болеют за разные клубы уже, тем более когда нет еврокубков», — приводит слова Колодина «РБ Спорт».

В минувшем сезоне «Спартак» занял пятое место в турнирной таблице чемпионата России. В межсезонье команду возглавил сербский тренер Деян Станкович.