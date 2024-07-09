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9 июля, 22:53

Колодин: «Не скажу, что новые бразильцы тянут «Зенит», как Доминес, Данни, Халк»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Бывший защитник «Динамо» Денис Колодин оценил влияние бразильцев из «Зенита» на команду.

«Не скажу, что эти новые бразильцы их прямо тянут. Это не то, что было раньше, когда играли Домингес, Данни, Халк. Да, сейчас тоже что-то пыжатся, но не настолько с запасом всех обыгрывают. Игры все проходят на равных», — цитирует Колодина «РБ Спорт».

В минувшем сезоне «Зенит» в шестой раз подряд стал чемпионом России. Первый тур нового сезона РПЛ пройдет 20-22 июля. «Зенит» на выезде сыграет с «Крыльями»

Источник: «РБ Спорт»
Денис Колодин
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
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