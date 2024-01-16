Колосков: «Чемпионство «Краснодара» реально, но «Зенит» просто так их не отпустит»

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков поделился мнением о чемпионской гонке в чемпионате России.

«У кого преимущество в чемпионской гонке? У команды, которая идет на первом месте. Они же не просто так туда попали. Чемпионство «Краснодара» вполне реально. Нельзя сказать, что это какая-то сырая команда, которая случайно оказалась лидером. Это уже опытный коллектив, игравший в финале прошлогоднего Кубка. Они могут выиграть РПЛ, но «Зенит» просто так их не отпустит», — приводит слова Колоскова «РБ Спорт».

«Краснодар» набрал 38 очков и занимает первое место в турнирной таблице. «Зенит», идущий на втором месте, отстает от краснодарцев на два очка.