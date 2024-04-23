Колосков: «Не вижу никакого смысла в расширении РПЛ»

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков поделился мнением о возможном расширении РПЛ.

«Эта тема не новая. Она уже, наверное, как минимум 10 лет обсуждается каждый год. Как только кому-то вылетать из серьезных команд, сразу начинается дискуссия. Но моя позиция была, есть и остается: у нас футболистов среднего профессионального уровня не хватает на 16 команд. Мы видим, что в основном это не до конца выученные игроки, к сожалению, с большими ограничениями. Особенно в техническом плане. И в тактическом тоже. Не вижу никакого смысла для расширения», — цитирует Колоскова «РБ Спорт».

Премьер-Лига была образована в 2002 году. При этом в состав участников турнира всегда входили 16 команд.

На данный момент в зоне прямого вылета из РПЛ сезона-2023/24 находятся «Ахмат» (23 очка) и «Сочи» (19), располагающиеся на 15-м и 16-м местах, а в зоне стыковых матчей — «Урал» (24) и «Балтика» (23), идущие 13-ми и 14-ми. До конца чемпионата командам осталось провести 6 туров.