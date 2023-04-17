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Сегодня, 03:11

Колосков: «Матч «Ростова» и «Зенита» — лучший во второй части РПЛ»

Сергей Разин
корреспондент
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Почетный президент РФС Вячеслав Колосков поделился впечатлениями от матча 23-то тура РПЛ между «Ростовом» и «Зенитом» (0:0).

«Это была хорошая игра, которой не хватило забитых голов. Команды могли по два-три гола спокойно забивать, один Малком сколько не сумел забить. Я думаю, что это была лучшая игра второй части сезона РПЛ. Было все: скорости, физическая подготовка, голевые моменты. Матч очень живо смотрелся. Не случайно то, что обе команды являются лидерами нашего чемпионата», — приводит слова Колоскова «РБ Спорт».

«Зенит» набрал 55 очков и расположился на первом месте в турнирной таблице, «Ростов» с 46 очками — на второй строчке.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/vyacheslav-koloskov-match-rostov-zenit-luchshij-vo-vtoroj-chasti-rpl/
ФК Зенит
ФК Ростов
Вячеслав Колосков
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